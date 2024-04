Politiker weltweit warnen vor Flächenbrand

Washington: Nach dem großangelegten iranischen Angriff auf Israel fürchten viele Politiker weltweit eine weitere Eskalation. US-Präsident Biden soll Israels Ministerpräsident Netanjahu daher in einem Telefonat aufgefordert haben, von einer militärischen Reaktion auf die Attacke abzusehen. Das berichtet die US-Nachrichtenwebseite "Axios" und beruft sich auf einen hohen Beamten des Weißen Hauses. Biden verurteilte außerdem den iranischen Angriff und bekräftigte die - so wörtlich - "unerschütterliche" Unterstützung der USA für Israel. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Scholz: Deutschland stehe eng an der Seite Israels, teilte er mit. Der Iran riskiere mit seiner unverantwortlichen Attacke einen regionalen Flächenbrand, so Scholz. Am Nachmittag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu einer Dringlichkeitssitzung. In Berlin kommt außerdem der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief alle Seiten zur Besonnenheit auf: Alle Akteure müssten nun von einer weiteren Eskalation absehen, schrieb sie auf der Plattform x.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 11:00 Uhr