Politiker weltweit rufen zur Besonnenheit auf und warnen vor Flächenbrand

Washington: Nach dem iranischen Angriff auf Israel fürchten viele Politiker weltweit eine weitere Eskalation. US-Präsident Biden soll Israels Ministerpräsident Netanjahu daher in einem Telefonat aufgefordert haben, von einer militärischen Reaktion abzusehen. Das berichten US-Medien und berufen sich auf US-Regierungsbeamte. Biden verurteilte außerdem den iranischen Angriff und bekräftigte die - so wörtlich - "unerschütterliche" Unterstützung der USA für Israel. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Scholz: Der Iran riskiere mit seiner unverantwortlichen Attacke einen regionalen Flächenbrand, sagte der Kanzler. Russland teilte mit, man sei extrem besorgt über eine weitere, gefährliche Eskalation im Nahen Osten. Am Nachmittag tauschen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten bei einer Dringlichkeitssitzung aus. Außenministerin Baerbock sagte nach der Sitzung des Krisenstabs in Berlin, der Iran habe den Nahen Osten mit seiner Attacke beinahe ins Chaos gestürzt. Iran sei mit seinem aggressiven Verhalten aber isoliert. Israel hingegen habe starke Partner, sei stark und könne sich schützen, sagte Baerbock. Alle Akteure in der Region rief die Ministerin auf, besonnen zu handeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 12:30 Uhr