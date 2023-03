Politiker warnen vor Spekulationen über Anschläge auf Nordstream-Pipelines

Meldungsarchiv - 08.03.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Stockholm: Nach den Medienberichten über die Anschläge auf die Nordstream-Pipelines haben führende Politiker vor übereilten Schuldzuweisungen gewarnt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg zufolge ist noch immer unklar, wer die Unterwasser-Explosionen an den Gasleitungen herbeigeführt hat. Beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Schweden mahnte Stoltenberg, das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. In diesem Sinn äußerte sich auch Bundesaußenministerin Baerbock. Sie warnte vor voreiligen Schlüssen. Medienberichten zufolge könnte ein pro-ukrainisches Kommando die Anschläge in der Ostsee im vergangenen September verübt haben. Die Regierung in Kiew bestreitet jede Beteiligung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2023 17:00 Uhr