Politiker verurteilen Attacke auf Grünen-Landtagsabgeordnete

Berlin: Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt hat den Angriff auf eine Grünen-Landtagsabgeordnete in Göttingen verurteilt und zum Schutz der Demokratie aufgerufen. Auf der Plattform X schrieb sie wörtlich: "Wir werden nicht weichen!" Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Kollenrott war gestern in Göttingen bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Mann attackiert worden. Sie wurde leicht verletzt. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil äußerte die Befürchtung, dass es nicht der letzte Vorfall dieser Art gewesen ist. Er bezeichnete es als nicht hinnehmbar, dass Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf immer wieder Opfer von gewalttätigen Übergriffen werden. Der Städte- und Gemeindebund rief in diesem Zusammenhang insbesondere zu Respekt vor ehrenamtlichen Kommunalpolitikern auf. Deren besondere Nähe mache sie auch verwundbar, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

