Politiker verteidigen in Osterbotschaften Ukraine-Militärhilfen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in einer Videobotschaft zu Ostern die militärische Unterstützung für die Ukraine verteidigt. Er äußerte sein Verständnis für den Wunsch nach Frieden. Aber Frieden ohne Gerechtigkeit gebe es nicht, sagte der Kanzler. Deshalb unterstütze Deutschland die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden. Bundesaußenministerin Baerbock warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einseitiger Parteinahme in Konflikten. Hoffnung an diesem Osterfest machten ihr all die Menschen, die sich in dieser brutalen Zeit gerade nicht Populismus und Schwarz-weiß-Denken hingeben würden. Der CDU-Vorsitzende Merz schrieb in einer Mail an seine Anhänger, für den Frieden zu demonstrieren, sei alles andere als verwerflich. Aber über die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden müsse man schon noch sprechen. Da sei Friedfertigkeit allein keine ausreichende Antwort, so Merz weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 14:00 Uhr