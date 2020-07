Politiker verlangen bessere Kontrolle bei polizeilichen Datenabfragen

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den jüngsten Fällen von rechtsextremen Drohmails fordern Bundestagsabgeordnete mehrerer Parteien Konsequenzen. Es geht um eine bessere Kontrolle der Datenabfragen bei der Polizei. Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, in Zukunft müsse sichergestellt werden, dass tatsächlich nur berechtigte Personen auf die Datenbanken zugreifen können. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Kuhle, forderte, den gesamten Ablauf polizeilicher Datenabfragen auf den Prüfstand zu stellen. In drei Fällen waren an hessischen Polizeicomputern persönliche Daten von Frauen abgefragt worden, die später Drohschreiben erhielten. Landesinnenminister Beuth schließt ein rechtes Netzwerk in der Polizei in Hessen nicht mehr aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 06:00 Uhr