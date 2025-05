Politiker und Zeitzeugen erinnern an die Befreiung des KZ Dachau

Dachau: An das Leid der Opfer des Nationalsozialismus haben Vertreter aus Politik und Gesellschaft zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau erinnert. Landtagspräsidentin Aigner betonte bei der zentralen Gedenkfeier den Stellenwert der Erinnerungskultur gerade angesichts des Erstarkens der extremen Rechten. Wer nicht wisse, welche Errungenschaften unsere Freiheiten seien, müsse einfach in die Gedenkstätte kommen, so Aigner weiter. Acht hochbetagte Zeitzeugen nahmen an der Feier teil. Eine bewegende Rede hielt der 97-jährige Abba Naor. Bis heute hält er Vorträge vor der Jugend, die er als "wunderbar" bezeichnete. Zuvor hatte der Überlebende Mario Candotto gesagt, die Menschen hätten aus der Geschichte nicht wirklich gelernt, man müsse den aktuellen Entwicklungen Einhalt gebieten. Im KZ Dachau starben fast 42.000 Menschen.

