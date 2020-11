Politiker und Polizei fordern Verbot von Silvester-Feuerwerk

Nachrichtenarchiv - 19.11.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Corona-Pandemie fordern Politiker und die Polizei, Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr zu verbieten. Zu den Böllern geselle sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, der Bild-Zeitung. Dies sei angesichts der Ausbreitung des Coronavirus jedoch nicht angesagt. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Kuffer bezeichnete es als gefährlich, wenn die Menschen in der derzeitigen aufgeheizten Stimmung mit Sprengstoff durch die Straßen liefen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte bereits davor gewarnt, dass Silvester-Feuerwerke die Krankenhäuser in der Corona-Krise weiter belasten könnten, weil sich jedes Jahr Tausende durch Böller verletzten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.11.2020 11:15 Uhr