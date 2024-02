Politiker und NGOs verurteilen Genitalverstümmelung

München: Am heutigen internationalen Tag der Genitalverstümmelung haben Politiker und Hilfsorganisationen mehr Aufklärung und Prävention gefordert. Bayerns Familienministerin Scharf betonte, weibliche Genitalverstümmelung sei eine Menschrechtsverletzung. Der effektive Schutz der bedrohten Mädchen und Frauen habe in Bayern Priorität. Sie verwies auf zahlreiche Hilfsangebote, die es im Freistaat gibt. Pro Jahr sind nach Schätzungen der UN fast 4,4 Millionen Mädchen gefährdet, an ihren Genitalien verstümmelt zu werden, das sind mehr als 12.000 pro Tag. Zwar ist Genitalverstümmelung in fast allen Ländern verboten - dennoch wird sie in vielen Regionen immer noch praktiziert.

