Politiker und Familie nehmen Abschied von Wolfgang Schäuble

Offenburg: Mit einem Trauergottesdienst haben Vertreter von Politik, Gesellschaft und Kirche sowie Angehörige Abschied von dem verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble genommen. Bei der Zeremonie in der Stadtkirche von Offenburg nannte die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche, Springhart, Schäuble einen bodenständigen Schwarzwälder und weitsichtigen Europäer. Nach dem Attentat auf ihn vor 30 Jahren, das Schäuble in den Rollstuhl zwang, habe er aus einer Kraft gelebt, die größer gewesen sei, als er selbst. Nach dem Gottesdienst folgt ein Trauermarsch mit militärischem Ehrengeleit durch die Stadt zum Waldbachfriedhof, wo Schäuble beigesetzt werden soll. Der frühere Bundestagspräsident und langjährige Minister war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Am 22. Januar wird es im Bundestag einen Staatsakt geben, zu dem zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland erwartet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 12:00 Uhr