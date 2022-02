Politiker und Ärzte machen Vorschläge für stufenweise Lockerung

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch werden verstärkt Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen warb für ein Stufenkonzept. Lockerungen sollten demnach regional differenziert erfolgen und sich an Schwellenwerten orientieren, die eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems anzeigen. In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen der Bundesärztekammer, der Krankenhausgesellschaft und der Kassenärzte. Der Münchner Virologe Keppler sagte dem BR, die Omikron-Variante sei mit Corona-Schnelltests nicht so zuverlässig zu erkennen wie die Delta-Variante. Er warb dafür, vor allem die Regeln zum Mund-Nase-Schutz und zum Lüften strikt zu befolgen und im Zweifelsfall einen PCR-Test zu machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 21:45 Uhr