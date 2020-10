Politiker trauern um verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Oppermann

BR-Intendant Wilhelm: "Wie müssen eine gemeinwohlorientierte Plattform sein"

München: Bei den Medientagen München hat der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Wilhelm, die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betont. Gleichzeitig forderte er ein Umdenken, um das Angebot zukunftsfähig zu machen. Wilhelm sagte, der Bayerische Rundfunk müsse eine gemeinwohlorientierte Plattform sein - mit eigenen Inhalten aber auch mit Inhalten aus der Gesellschaft. So könnten beispielsweise Angebote aus Wissenschaft und Kultur gebündelt und kuratiert werden. Wilhelm befürchtet, dass der BR allein mit eigenen Inhalten von US-Geschäftsmodellen an den Rand gedrängt werden könnte. Diese dominierten aufgrund von Empfehlungsalgorithmen und optimierten Suchmaschinen. Die Medientage München finden in diesem Jahr pandemiebedingt erstmals im virtuellen Raum statt. Das Motto lautet "This is Media NOW".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 15:00 Uhr