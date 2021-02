Politiker streiten um Reisen im Osterurlaub

Nachrichtenarchiv - 14.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik wird jetzt über die Möglichkeiten diskutiert, in den Osterferien zu verreisen. Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer und der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sehen dafür keine Chance. Kretschmer sagte, zu große Mobilität im April sei Gift. Man würde alles zerstören, was erreicht wurde. Lauterbach meinte, die Osterwochen müssten genutzt werden, um die noch immer drohende dritte Welle in der Corona-Pandemie mit den gefährlichen Mutationen abzuwenden. Vertreter von Linken und FDP kritisierten die Aussagen als Zeichen von Perpektivlosigkeit. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht den Osterurlaub bislang nicht in Gefahr: Ziel müsse es sein, ein anderes Ostern erleben zu können als im vergangenen Jahr, so der CDU-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 21:00 Uhr