Politiker streiten um Reisen im Osterurlaub

Spahn verteidigt Grenzkontrollen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich verteidigt. "Wir müssen unseren Landkreisen in der Grenzregion die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen", so Spahn wörtlich zur "Süddeutschen Zeitung". Er wisse ein grenzoffenes Europa zu schätzen. Aber es gebe Momente in einer Pandemie, in denen man solche Entscheidungen zur Sicherheit und Gesundheit aller treffen müsse. An den Grenzen zu Tschechien und Tirol gelten seit Mittenacht strenge Einreiseregeln, und zwar wegen der dort verbreiteten Mutationen des Coronavirus. Aus den betroffenen Gebieten dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für medizinisches Personal, Lkw-Fahrer sowie landwirtschaftliche Saisonkräfte. Bis Dienstag will die bayerische Staatsregierung über Ausnahmen für weitere Berufsgruppen entscheiden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 18:30 Uhr