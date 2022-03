Politiker streiten über Importstopp für russisches Öl und Gas

Polizei nimmt in Russland Tausende Demonstranten fest

Moskau: Die Polizei in Russland ist massiv gegen Menschen vorgegangen, die gegen den Krieg in der Ukraine protestiert haben. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 3.000 Demonstranten festgenommen. Eine russische Menschenrechtsorganisation sprach von über 5.000 Festnahmen. In mehr als 60 russischen Städten gingen die Menschen für Frieden in der Ukraine auf die Straßen. Auch in zahlreichen westlichen Städten wurde demonstriert: In München etwa versammelten sich laut Polizei rund 4.000 Menschen. Die europaweit größten Friedens-Demonstrationen fanden am Wochenende in Paris und Zürich statt, mit jeweils rund 40.000 Teilnehmern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 23:00 Uhr