Politiker stellen deutsche Hilfen für Palästinensergebiete in Frage

Berlin: Angesichts des Überfalls der Hamas stellen Politiker die deutschen Hilfen für die Palästinensergebiete in Frage. Bundesfinanzminister Lindner forderte eine schnelle Entscheidung in der Sache. Auf den Terror sollte man nicht nur mit Worten reagieren, sagte Lindner der "Bild am Sonntag." Er hoffe auf eine Empfehlung von Außenministerin Baerbock, so der FDP-Chef. Deutlicher wurde der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter. Er verlangte einen sofortigen Stopp der Hilfsgelder für die Palästinensergebiete. Es reiche nicht, nur politische Besorgnis auszudrücken, so Kiesewetter. Seinen Angaben zufolge hat Deutschland aktuell Finanzhilfen von gut 340 Millionen Euro zugesagt.

