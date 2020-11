Politiker sprechen sich gegen Steuerentlastung für Home-Office aus

Nachrichtenarchiv - 01.11.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzpolitiker mehrerer Parteien haben sich dagegen ausgesprochen, Arbeitnehmer im Home-Office steuerlich zu entlasten. Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Binding, sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", viele der kleinen Leute arbeiteten in Jobs, in denen sie gar kein Homeoffice machen könnten. Die Sprecherin der Unions-Fraktion, Tillmann sagte, sie könne dem Verkäufer, der Erzieherin und der Krankenschwester nicht erklären, warum sie leer ausgingen. Die FDP, der Bund der Steuerzahler und Gewerkschaften hatten vorgeschlagen, Arbeitnehmern eine steuerliche Pauschale von 50 Euro im Monat einzuräumen, damit diese ihre Zusatzkosten für das Arbeiten zuhause von der Steuer absetzen können. Der Finanzausschuss des Bundestags will sich voraussichtlich am Mittwoch mit dem Thema beschäftigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.11.2020 17:30 Uhr