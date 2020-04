Politiker sprechen sich für höheres Kurzarbeitergeld aus

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Politiker sprechen sich für eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes aus. In der ARD schlug Bundesfinanzminister Scholz vor, es bis zu 24 Monate zu zahlen. Bundesarbeitsminister Heil ist für eine Erhöhung. Die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Satz von 60 auf 80 Prozent anzuheben, hält Heil für plausibel. Nicht nur für Geringverdiener, auch für Facharbeiter bedeute Kurzarbeit einen erheblichen Einbruch, sagte der SPD-Politiker in einem Zeitungsinterview. Denn Miete und Rechnungen müßten ja weiterbezahlt werden. Auch für die Kulturszene könnte es noch mehr Unterstützung vom Staat geben. Nach der Kritik an ersten Hilfspaketen will Kulturstaatsministerin Grütters bestehende Maßnahmen überprüfen und eventuell nachjustieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 11:00 Uhr