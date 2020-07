Politiker sprechen sich für Corona-Tests von allen Urlaubsheimkehrern aus

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der möglichen Corona-Infektionsgefahr durch Urlaubsrückkehrer haben sich mehrere Politiker für schnelle Tests direkt an den Flughäfen ausgesprochen. Bayerns Gesundheitsministerin Huml sagte im BR, das Thema stehe ganz oben auf der Tagesordnung. Die SPD-Gesundheitsexpertin Waldmann erklärte, Urlaubsheimkehrer sollten noch am Flughafen zu kostenlosen Tests aufgefordert werden. Das könne etwa bei der Gepäckausgabe geschehen. Damit werde sowohl den Reisenden als auch deren Arbeitgebern gedient. Beide könnten so entlastet werden. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel", optimal wäre es, jeden zu testen. Er plädierte jedoch für eine verbindliche Aufforderung, da eine Testpflicht juristisch kaum durchzusetzen sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 06:15 Uhr