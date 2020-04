Politiker sind skeptisch bezüglich Sommertourismus im Ausland

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat die Erwartungen auf Sommerurlaub im Ausland gedämpft. Maas sagte der "Bild am Sonntag", wörtlich: "Ein europäischer Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt, führt zu unvertretbaren Risiken." Er verwies auf die Corona-Welle nach dem Ski-Urlaub im österreichischen Ischgl und sagte, so eine Infektionskette dürfe sich nicht wiederholen. Europa brauche gemeinsame Kriterien für einen Weg zurück zur Reisefreiheit und zwar so schnell wie möglich, aber so verantwortlich wie nötig. Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung Bareiß hält Sommerurlaube in Deutschland für möglich und spricht sich auch für vorsichtige Lockerungen bei der geltenden weltweiten Reisewarnung aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 07:00 Uhr