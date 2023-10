Politiker rufen zu Israel-Solidaritätsdemo auf

Berlin: Ein breites Bündnis aus Initiativen, Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und dem Zentralrat der Juden ruft für heute Nachmittag zu einer Solidaritätskundgebung für Israel auf. Am Brandenburger Tor werden mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Bundespräsident Steinmeier wird die Eröffnungsrede halten. Auch Angehörige israelischer Geiseln sollen zu Wort kommen. Eine zeitgleich geplante pro-palästinensische Kundgebung am nahe gelegenen Potsdamer Platz wurde gestern von der Polizei verboten, weil antisemitische Ausrufe und Gewalttätigkeiten zu erwarten seien. In anderen deutschen Städten fanden solche Demonstrationen statt; in Düsseldorf sollen sich etwa 5.500 Menschen versammelt haben, rund 350 in Nürnberg.

22.10.2023