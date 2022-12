Politiker rufen nach Spionageverdacht beim BND zu Wachsamkeit auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: regnerisch und windig mit Starkregen im Allgäu

Das Wetter in Bayern: bewölkt, regnerisch und windig. Für die Allgäuer Alpen gilt eine Warnung vor Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Es besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen! In der Nacht Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad. Über Weihnachten weiterhin recht mild mit Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad. Morgen bewölkt, aber nur noch in Alpennähe zeitweise Regen. An den Feiertagen an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und am Montag von Norden her Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2022 19:00 Uhr