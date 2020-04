Politiker loben Gutachten zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Politiker haben die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen gelobt. Forschungsministerin Karliczek nannte das Gutachten eine "exzellente Beratungsgrundlage". Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sprach von der "bisher fundiertesten und plausibelsten wissenschaftlichen Handlungsempfehlung zur Corona-Krise". In dem Gutachten heißt es unter anderem, die Schulen sollten so bald wie möglich wieder öffnen, und zwar zunächst für die jüngeren Kinder bis zur 10. Klasse. Außerdem könnten Geschäfte im Einzelhandel und Restaurants wieder ihren Betrieb aufnehmen, allerdings mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Im öffentlichen Raum solle das Tragen von Mundschutzmasken vorgeschrieben sein. Am Mittwoch wollen Bund und Länder über eine Lockerung der geltenden Regeln beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 04:00 Uhr