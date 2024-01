Politiker loben bundesweite Demos gegen Rechtsextremismus

Berlin: CDU-Chef Merz hat die Proteste gegen die AfD und rechtsextreme Bestrebungen gelobt. Sie seien ein ermutigendes Zeichen einer lebendigen Demokratie, sagte Merz in der ARD. Zugleich betonte er, man dürfe AfD-Wähler nicht pauschal beschimpfen, wenn man sie zurückgewinnen wolle. Die, so wörtlich, "Nazi-Keule" bringe einen bei der Problemlösung nicht weiter. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen lobte die Proteste. Im Deutschlandfunk verurteilte er die völkischen Vorstellungen der AfD. Am Wochenende waren nach Veranstalterangaben mehr als eine Million Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In München war der Andrang gestern so groß, dass die Demonstration abgebrochen werden musste. Die Polizei sprach von 100.000 Teilnehmenden, ebenso vielen wie in Berlin. Die Organisatoren nannten jeweils deutlich höhere Zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 06:00 Uhr