Politiker kündigen nach Randalen in Stuttgart Konsequenzen an

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt will Baden-Württembergs Innenminister Strobl gegen die Randalierer mit der vollen Härte des Rechtsstaats vorgehen. Plünderungen, Randale, marodierende Gewalttäter würden nicht geduldet, so der CDU-Politiker. Am Polizeipräsidium Stuttgart sei eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Ministerpräsident Kretschmann sagte, die Taten gegen Menschen und Sachen gehörten konsequent verfolgt und verurteilt. Es müsse "mit Hochdruck" geklärt werden, wer dahinter stecke. Oberbürgermeister Kuhn sprach von einem traurigen Sonntag für Stuttgart. Die Ausschreitungen hatten sich offenbar an einer Drogenkontrolle der Polizei entzündet. Feiernde Menschen solidarisierten sich gegen die Beamten. Streifenwagen wurden beschädigt, Scheiben in Läden eingeworfen und Geschäfte teilweise geplündert. Mehrere Polizisten wurden verletzt; mehr als 20 Personen vorläufig festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 15:00 Uhr