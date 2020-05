Politiker kritisieren Demonstrationen gehen Corona-Beschränkungen

Stadt Rosenheim überschreitet erneut Grenzwert von 50 Neuinfizierten

Rosenheim: In der oberbayerischen Stadt ist erneut die Marke von 50 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten worden. Nach Behördenangaben lag der Wert heute bei 50,5. Rosenheim hatte bereits am vergangenen Donnerstag den Grenzwert gerissen, den Bund und Länder festgelegt haben. Die erneut gestiegenen Fallzahlen seien mit einer Testreihe in einer Asylbewerberunterkunft zu erklären, hieß es. Damit sind jetzt fünf Orte und Regionen in Deutschland bekannt, in denen die vereinbarte Obergrenze überschritten wurde: neben der Stadt Rosenheim sind dies die Landkreise Greiz und Sonneburg in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein. - Landkreise und kreisfreie Städte mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen bei den beschlossenen Lockerungen die "Notbremse" ziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 21:00 Uhr