Politiker kommen zu stillem Gedenken nach München

Bundespräsident Steinmeier hat am Vormittag die Unglücksstelle in der Münchner Maxvorstadt besucht. Gemeinsam mit Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Reiter legte er eine weiße Rose am Tatort ab. Derweil laufen die Ermittlungen weiter. Laut Innenminister Herrmann gibt es bisher keine Hinweise auf eine islamistische Gesinnung des 24-jährigen Täters. Der Mann scheine in einem guten Integrationsprozess gewesen zu sein, so Herrmann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 10:45 Uhr