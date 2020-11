Politiker im Bundestag kritisieren und loben neue Corona-Maßnahmen

Berlin: Die Reaktionen auf die Beschlüsse von Bund und Ländern fallen unterschiedlich aus. In der an die Regierungserklärung anschließenden Debatte sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel, es gehe den Staat nichts an, wie die Bürger Weihnachten feierten. Die Regelungen zu den Kontakten bezeichnete sie als "übergriffig". Statt zu lernen müssten sich Kinder mit Maskenpflichten herumschlagen und in ständig gelüfteten Klassenzimmern frieren, so Weidel. SPD-Fraktionschef Mützenich nannte die Beschlüsse angemessen, nachvollziehbar und lebensnah. Wörtlich sagte Mützenich: Wir müssen leider feststellen, die Zahlen bleiben hoch. Nachbesserungsbedarf sieht der FDP-Fraktionsvorsitzende Lindner. Die Menschen stünden im Bus weiter eng beieinander, während sie danach 20 Quadratmeter in Geschäften für sich alleine hätten, so Lindner. Er mahnte auch eine Auszahlung der Novemberhilfe für betroffene Betriebe an, diese solle am besten verdoppelt werden, dann wäre gleich auch die Dezember-Hilfe dabei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 10:15 Uhr