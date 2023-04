Politiker gedenken des Aufstandes im Warschauer Ghetto

Meldungsarchiv - 19.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Warschau: Bundespräsident Steinmeier gedenkt zur Stunde gemeinsam mit seinen Kollegen aus Polen und Israel, Duda und Herzog, des Aufstandes im Warschauer Ghetto, der dort vor 80 Jahren begonnen hat. Zum ersten Mal wird dabei auch ein deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sagte der Deutschen Presse Agentur, er erwarte von Steinmeier eine ähnliche Rede wie Anfang 2020 in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort hatte der Bundespräsident sich vor der Weltgemeinschaft klar zur deutschen Schuld am Holocaust bekannt und den Schutz jüdischen Lebens zugesagt. Ein klares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassisismus zu setzen, wäre gerade auch an dieser Stelle wichtig, betonte Schuster.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2023 13:00 Uhr