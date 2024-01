Politiker gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Berlin: Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hat Außenministerin Baerbock dazu aufgerufen, unsere Gegenwart aus der Verantwortung für unsere Vergangenheit zu gestalten. Sie schrieb auf der Plattform X, Nazi-Deutschland habe "die Welt in den Abgrund der Menschlichkeit schauen lassen". Zahlreiche Bundesminister zeigten sich auf X mit Schildern der Gedenkkampagne "We remember". Bundesinnenministerin Faeser nahm an einer Lesung in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück teil. Sie mahnte die Menschen zur Wachsamkeit. Wörtlich sagte sie: "Keine 80 Jahre nach dem Ende des Hitler-Regimes werden wieder Pläne geschmiedet, Menschen systematisch zu diskriminieren und zu drangsalieren, zu entrechten und zu vertreiben aufgrund ihrer Abstammung, ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer politischen Haltung". Laut Faeser ist neben dem Rechtsstaat deshalb auch die Bevölkerung gefragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 23:00 Uhr