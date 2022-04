Politiker fordern, Sonntagsfeiertage nachzuholen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des Tags der Arbeit am 1. Mai, der heuer auf einen Sonntag fällt, werben Linke- und Grünen-Politiker dafür, ausgefallene Feiertage nachzuholen. In mehreren anderen Ländern wie Spanien, Belgien oder Großbritannien ist das bereits der Fall - da wird der Feiertag auf den nächsten folgenden Werktag verschoben. Der parlamentarische Geschäftsführer der Links-Fraktion, Korte, sagte der "Rheinischen Post", das Nachholen garantiere die dringend benötigte Erholung. Die Arbeitsmarktexpertin der Grünen, Müller-Gememke, meinte, es sei an der Zeit, gesellschaftlich darüber zu diskutieren. Vergangenes Jahr befürworteten etwa die Hälfte der Erwachsenen so einen Schritt - deutlich mehr als noch fünf Jahre zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 08:00 Uhr