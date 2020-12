Politiker fordern schärfere Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland steuert auf einen zweiten harten Lockdown zu. Morgen berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs, wie einheitliche Regelungen aussehen könnten. Immer mehr Politiker fordern schärfere Regeln. Unter anderem sagte Städtetagspräsident Jung in der Rheinischen Post, ein Weihnachten im kleinen Kreis und ohne Last-Minute-Shopping sei besser als eine Corona-Pandemie, die außer Kontrolle gerät. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt setzt sich in der Augsburger Allgemeinen für ein rasches Ende des Präsenzunterrichts ein. FDP-Chef Lindner hingegen warnte, es dürfe nicht unverhältnismäßig in Grundrechte eingegriffen werden und kritisierte Ausgangsbeschränkungen wie sie in Bayern gelten. Im Corona-Hotspot Regen, mit einer Inzidenz von fast 600 - gilt ab heute ein harter Lockdown. Dazu gehören Besuchsverbote in Krankenhäusern und Heimen sowie geschlossene Kitas. Außerdem sollen ab Montag die meisten Läden schließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 09:15 Uhr