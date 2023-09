Politiker fordern Maßnahmen zur Begrenzung irregulärer Migration

Berlin: Steigende Flüchtlingszahlen heizen die Diskussionen um eine mögliche Begrenzung der Migration an. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff rechnet bei zunehmenden irregulären Einreisen mit gravierenden Problemen in Deutschland. Er sagte der Mitteldeutschen Zeitung, Ende letzten Jahres seien 300.000 Personen in Deutschland ausreisepflichtig gewesen. Dadurch könnte wirklich Asylberechtigten nicht mehr wirksam geholfen werden. Deshalb fordert der CDU-Politiker von der Regierung, die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber oder einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen. FDP-Bundestagsfraktionschef Dürr dringt derweil darauf, Bargeldzahlungen an Geflüchtete zu stoppen. Er sagte im ARD-Morgenmagazin, so würde ein Anreiz für Geflüchtete beseitigt, nach Deutschland zu kommen. Allein mit Geld sei den Kommunen nicht geholfen, stattdessen müsse die Anzahl der irregulären Migranten runter, so Dürr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 10:45 Uhr