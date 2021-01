Politiker fordern Lösungen und Perspektiven für Schulbetrieb

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, hat kreative Lösungen für den Schulunterricht gefordert. Im Interview mit der Funke Mediengruppe sagte sie, ganz normaler Unterricht werde an vielen Orten noch lange nicht möglich sein. Daher könnten beispielsweise geschlossene Museen und leere Theatersäle für den Unterricht genutzt werden. Das Technische Hilfswerk und Messebauer könnten in Schulen Luftfilter einbauen. Die neue Juso-Chefin, Rosenthal, schlug vor, Lehramtsstudenten als zusätzliche Lehrkräfte einzusetzen. So könnten kleinere Gruppen gebildet und die Infektionsgefahr verringert werden. Bund und Länder sollten Hotels und Messegelände anmieten und die Klassen aufteilen. Unionsfraktionschef Brinkhaus forderte klare Perspektiven für das restliche Schuljahr. Der "Neuen Westfälischen" sagte er, Schulen, Eltern und Kinder bräuchten Planungssicherheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 12:00 Uhr