Politiker fordern Kompromissbereitschaft für Koalitionsverhandlungen

Berlin: Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen haben führende Politiker von Union und SPD zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. SPD-Chef Klingbeil sagte in der ARD, es gehe jetzt darum, etwas Großes für dieses Land zu verändern. SPD-Generalsekretär Miersch lobte in der "Rheinischen Post" die bisherigen Gespräche, die von großem Respekt und echtem Gestaltungswillen geprägt seien. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt rief dazu auf, Gemeinsames in den Vordergrund stellen und Trennendes in den Hintergrund schieben. Gleichzeitig erteilte Dobrindt Forderungen nach höheren Steuern für Gutverdiener eine Absage. Heute wollen die 19 Hauptverhandler von Union und SPD ihre Gespräche in der CDU-Zentrale in Berlin fortsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 05:00 Uhr