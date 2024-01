Politiker fordern im Bahnstreik beide Seiten zu Verhandlungen auf

Berlin: Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Theurer, hat vor den Folgen des sechstägigen Bahnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL gewarnt. Der FDP-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der klimafreundliche Verkehrsträger Schiene büße dadurch zunehmend an Attraktivität ein. Theurer forderte die GDL und den bundeseigenen Bahnkonzern zu Verhandlungen auf. Auch die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Dröge, sieht eine schnelle Lösung nur durch Verhandlungen. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagte sie, die Möglichkeiten der Politik seien begrenzt. Forderungen aus den Reihen der Unionspartei nach Änderungen am Streikrecht lehnt Dröge ab. Sie sprach sich stattdessen dafür aus, das Tarifeinheitsgesetz noch einmal zu überarbeiten - auch wenn es dafür aktuell keinen Konsens in der Regierung gebe. Aktuell kämpfe die GDL auch um ihr Existenzrecht, so Dröge. Das Tarifeinheitsgesetz dämmt die Macht kleinerer Gewerkschaften, wie der GDL, ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 08:00 Uhr