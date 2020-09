Politiker fordern härtere Strafen nach Geldwäsche-Berichten über Banken

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Berichten eines internationalen Journalisten-Netzwerks über Geldwäsche werden Forderungen nach härteren Strafen und mehr Befugnissen für die Aufsichtsbehörden laut. SPD-Chef Walter-Borjans forderte, endlich transparente Regeln einzuführen und Verstöße fühlbar zu sanktionieren. Der Fraktionssprecher der Grünen im Europaparlament Giegold sprach von Staatsversagen in großem Stil. Ein internationales Rerchercheteam, an dem unter anderem die "Süddeutsche Zeitung", der WDR und der NDR beteiligt sind, hatte am Wochenende Informationen aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums ans Licht gebracht. Demnach haben Banken aus aller Welt jahrelang Geschäfte mit mutmaßlichen Kriminellen getätigt und dabei Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen umgangen. Genannt werden in dem Bericht unter anderem die Deutsche Bank, JP Morgan und die HSBC.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.09.2020 11:15 Uhr