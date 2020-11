Politiker fordern Aufarbeitung nach "Querdenken»-Demo" in Leipzig

Nachrichtenarchiv - 08.11.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Eine große "Querdenken"-Demonstration in Leipzig mit vielen Verstößen gegen Hygieneregeln hat den Ruf nach Konsequenzen laut werden lassen. Bundesjustizministerin Lambrecht forderte eine gründliche Aufklärung. Andere Politiker warfen der Leipziger Polizei und dem sächsischen Innenministerium Versagen vor. Linke, Grüne und SPD in Sachsen verlangten eine Aufarbeitung der Geschehnisse in einer Sondersitzung des Innenausschusses. 20.000 Menschen waren gestern in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen - viele davon ohne Maske und ohne den Mindestabstand einzuhalten. Die Polizei löste den Protest auf, dabei kam es zu Angriffen auf die Einsatzkräfte und auch Journalisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 18:00 Uhr