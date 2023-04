Politiker fordern andere Flüchtlingspolitik

Meldungsarchiv - 30.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Vor dem Flüchtlingsgipfel am 10. Mai haben sich Politiker verschiedener Parteien zu einer Umorganisation geäußert. Bayerns Innenminister Herrmann geht davon aus, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen. Im BR plädierte Herrmann für Abkommen mit den Herkunftsländern, nur so könne verhindert werden, dass sich Nicht-Asylberechtigte auf die Reise nach Europa machten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, hat sich im Ersten für mehr Binnenkontrollen in Europa ausgesprochen. Außerdem forderten mehrere Ministerpräsidenten, die Zahl der sicheren Herkunftsländer zu erhöhen. Hier nannte der Erste Bürgermeister von Hamburg, Tschentscher, vor allem die Länder Georgien, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien. Das würde helfen, Rückführungsverfahren deutlich zu beschleunigen, so der SPD-Politiker zur "Welt".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 18:00 Uhr