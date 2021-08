Politiker fordern Abkehr von Sieben-Tage-Inzidenzwert als alleinigem Maßstab

Unwetter in Niederbayern: Umgestürzte Bäume beschädigen Autos

Passau: Eine Unwetterfront hat am Abend in Niederbayern Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Gewitter und Sturmböen trafen vor allem Stadt und Landkreis Passau sowie Simbach am Inn. Dort stürzten Bäume um, Keller liefen voll, Autos wurden beschädigt. Ein Mann wurde verletzt, als er mit seinem Wagen in einen auf der Straße liegenden Baum fuhr. Bei Kirchdorf am Inn fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Fahrerin konnte nach Angaben der Polizei noch rechtzeitig aus ihrem Pkw springen und blieb unverletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 08:00 Uhr