Politiker forden Untersuchung nach mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Fund hunderter Leichen in Butscha nahe Kiew hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft Untersuchungen angekündigt. Generalstaatsanwältin Wenediktowa teilte mit, das sei eine Hölle, die dokumentiert werden müsse. Russland hat angesichts des Vorwurfs von Kriegsverbrechen für heute eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Moskau weist die Vorwürfe gegen russische Soldaten zurück und spricht von "einer Provokation" seitens der Ukraine. Unterdessen forderte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Beer, ein Sonder-Kriegsverbrecher-Tribunal gegen die Verantwortlichen. EU-Ratspräsident Michel hatte gestern von Massakern gesprochen. Auch Bundeskanzler Scholz verurteilte die Taten als Kriegsverbrechen und kündigte am Abend weitere Sanktionen gegen Russland an. Nach dem Abzug russischer Truppen waren in dem Vorort Butscha 410 Tote entdeckt worden, die meisten sollen Zivilisten sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 06:00 Uhr