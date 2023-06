Politiker erinnern an Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren

Meldungsarchiv - 17.06.2023 16:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesweit ist heute an den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren erinnert worden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, der Jahrestag sei zu einem Symbol für den Willen der Menschen nach Freiheit geworden. Demokratie sei nicht selbstverständlich, so Woidke, man müsse sie verteidigen. Bundesinnenministerin Faeser würdigte den Mut der Menschen, die damals Freiheit, Gesundheit und ihr Leben riskiert hätten. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Scholz bei der zentralen Gedenkveranstaltung auf dem Berliner Friedhof Seestraße. Dort hatte der Kanzler mit dem Regierenden Bürgermeister Wegner Kränze für die Opfer des Aufstands niedergelegt. 1953 hatten die Bürger in der ehemaligen DDR für freie Wahlen demonstriert. Die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen wurden getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 16:15 Uhr