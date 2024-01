Politiker erinnern an "Nie wieder"-Grundsatz

Berlin: Anlässlich des heutigen Holocaust-Gedenktags haben Politiker zum Kampf gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit aufgerufen. Kanzler Scholz betonte in seinem Video-Podcast, der Grundsatz "Nie wieder" müsse jeden Tag gelten - für den Staat, ebenso wie für die Menschen in Deutschland. Angesichts des jüngsten Erstarkens von Rechtspopulisten und Neo-Nazis sei es umso wichtiger die Demokratie zu verteidigen, sagte Scholz. Außenministerin Baerbock rief dazu auf, Lehren aus den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu ziehen. "Nie wieder ist jetzt", schrieb sie im Onlinedienst X. Das Internationale Auschwitz-Komitee forderte ein härteres Vorgehen gegen rechtsextreme Strukturen. Viel zu lange habe man die Netzwerke von Verschwörungslügnern und Hetzern gewähren lassen, kritisierte Vizepräsident Heubner. Deren Ideen hätten in die Katastrophe von Auschwitz geführt. Die Nazis hatten im dortigen Konzentrationslager mehr als eine Million Menschen ermordet. Am heutigen Gedenktag wird an die Befreiung der Überlebenden erinnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 09:00 Uhr