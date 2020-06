Politiker erinnern an DDR-Volksaufstand vor 67 Jahren

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einem stillen Gedenken wird am Vormittag an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert. Auf dem Friedhof an der Berliner Seestraße werden Bundesjustizministerin Lambrecht und Berlins Regierender Bürgermeister Müller erwartet. Sie wollen Kränze am Mahnmal für die Opfer niederlegen. Rund eine Million Menschen waren in der DDR vor 67 Jahren in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr