Politiker diskutieren vor Bund-Länder-Treffen Corona-Strategie

Nachrichtenarchiv - 02.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen morgen nimmt die Debatte über Lockerungen wieder an Fahrt auf. NRW-Ministerpräsident Laschet kann sich kontrollierte Öffnungen ohne Fokussierung auf Inzidenzwerte vorstellen. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich dagegen aus, sich nur an einer bestimmten Infektionszahl zu orientieren. In der Impf-Diskussion schlug Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther im Morgenmagazin von ARD und ZDF vor, dass auch Hausärzte flächendeckend impfen. Die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Reis-Berkowicz, bestätigte im BR die Impfbereitschaft der Hausärzte. Man stehe in den Startlöchern und könne sofort loslegen, sofern der Impfstoff komme. Die 50.000 Hausarztpraxen in Deutschland könnten fünf Millionen Impfdosen pro Woche verabreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 11:00 Uhr