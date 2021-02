Politiker diskutieren über Umgang mit Corona-Selbsttests

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch wird vermehrt über Corona-Selbsttests diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte der "Welt am Sonntag", solche Tests dürften nur dann zu Erleichterungen führen, wenn sie nicht zu Hause, sondern unter Aufsicht durchgeführt werden. Das Ergebnis müsse man sich entsprechend bescheinigen lassen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach forderte, Selbsttests erst einmal unter Aufsicht oder Anleitung zu machen, um Fehler zu verhindern. In Schulen oder Betrieben sei das realistisch, nicht aber vor jedem Restaurant oder Geschäft, so Lauterbach. Deshalb wäre es nach seinen Worten sinnvoller, die Bürger am Anfang zweimal die Woche unter Aufsicht testen zu lassen, etwa in einem Testzentrum, in einer Apotheke oder im Betrieb.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 05:00 Uhr