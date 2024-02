Politiker diskutieren über Sozialausgaben und Rüstungskosten

Berlin: Angesichts knapper Kassen nehmen immer mehr Politiker die Ausgabenblöcke Rüstung und Soziales in den Blick. Finanzminister Lindner und der FDP-Haushaltspolitiker Fricke wollen die Sozialausgaben zeitweise einfrieren, um mehr Geld für die Verteidigung zu haben. Der Sozialverband Deutschland hält das für einen unanständigen Vorschlag. Der Finanzminister wolle bei den Ärmsten und Schwächsten sparen, so die Verbandsvorsitzende Engelmeier. Sie wirbt für eine Reform der Schuldenbremse und höhere Steuern. Dem schließt sich SPD-Chefin Esken an. Es gebe viele reiche Menschen in Deutschland, die einen höheren Beitrag zum Gemeinwohl leisten könnten. Die Grünen schlagen vor, neue Sondervermögen oder Investitionsgesellschaften einzurichten. Das würde im Kern neue Schulden bedeuten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 13:00 Uhr