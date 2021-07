Politiker diskutieren über Impfanreize und Nachteile für Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Inselkammer, lehnt Pläne ab, nur noch Geimpfte und Genesene beispielsweise in Restaurants zu lassen. Im BR24-"Thema-des Tages" sagte Inselkammer, sie setze darauf, dass auch Getestete weiter Einlass hätten. Es gebe nämlich viele, die sich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen ließen - und die, so Bayerns Dehoga-Chefin, dürften nicht ausgesperrt werden. Inselkammer verwies auf funktionierende Hygienekonzepte der Branche. Dagegen hält es der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, für richtig, wenn gegen Covid-19 Geimpfte in Deutschland mehr Freiheiten bekommen als Nicht-Geimpfte. Montgomery sagte, es gebe keinen Grund, Geimpften und Immunen ihre Grundrechte weiter vorzuenthalten, nur weil ein paar ewige Skeptiker sich der Impfung entzögen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.07.2021 09:15 Uhr