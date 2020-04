Politiker diskutieren Hilfen für Gastronomen

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Viele Bundespolitiker reagieren verhalten auf den Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie zu senken. Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Mützenich sagte gestern Abend im Ersten, das könne kein entscheidender Faktor sein, um die Branche aus der Corona-Krise zu bringen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, ergänzte, es gehe jetzt um aktuelle Hilfen, nicht um Erleichterungen in ferner Zukunft. Zustimmung für Söder kommt dagegen aus Sachsen. Ministerpräsident Kretschmer betonte, Gastronomen müssten wieder Licht am Ende des Tunnels sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 06:00 Uhr