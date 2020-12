Politiker diskutieren harten Lockdown noch vor Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: Immer mehr Länderchefs sprechen sich dafür aus, schon vor Weihnachten mit einem strengen Lockdown zu beginnen. Nach Sachsen plant nun auch Thüringen Ladenschließungen und Distanzunterricht vom 19. Dezember an. Davon ausgenommen wären demnach Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf. Die Regelung gelte vorbehaltlich der Entscheidungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, hieß es. Berlins Regierender Bürgermeister Müller erwartet ab dem 20. Dezember erhebliche Einschnitte. Im ZDF sagte er am Abend, dies zeichne sich in den Gesprächen mit den Kollegen der Bundesländer ab. Die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Schwesig und Günther, pochen darauf, dass es noch in dieser Woche ein Treffen mit der Bundeskanzlerin geben soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 06:00 Uhr